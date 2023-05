Studierende in Germersheim gewinnen Energiespar-Challenge

Welches Studentenwohnheim in der Pfalz hat in der Energiekrise am meisten Strom, Gas und Fernwärme gespart? Bei einem Wettbewerb machten Wohnheime in Ludwigshafen, Germersheim, Landau und Worms mit.

Das Studentenwohnheim des Studierendenwerks Vorderpfalz in Germersheim. SWR Das Studierendenwerk Vorderpfalz hatte Bewohner aus Wohnheimen in Ludwigshafen, Germersheim, Landau und Worms seit Oktober dazu aufgerufen, möglichst viele Energie einzusparen und die Nebenkosten zu senken. Jetzt steht der Sieger der Energiespar-Challenge fest. Wie das Studierendenwerk nun mitteilte, hat das Wohnheim in Germersheim "An der Hochschule" den viermonatigen Wettbewerb gewonnen. Studentin Kate Diener hat sich wegen des Wettbewerbs häufiger mal dicke Decken geschnappt. SWR Party als Preis Die 80 Bewohner im "Gewinner-Wohnheim" in Germersheim haben im Vergleich zu allen anderen Wohnheimen mit 30 Prozent die meisten Kilowattstunden Strom, Gas und Fernwärme eingespart. Als Gewinn dürfen sie nun eine Wohnheim-Party feiern - finanziert vom Studierendenwerk. Landau "Flip the Switch" Studierende aus der Pfalz beteiligen sich an Energiespar-Kampagne Das Studierendenwerk der Vorderpfalz beteiligt sich an der bundesweiten Energiespar-Kampagne des Deutschen Studentenwerks. Die Aktion soll die Studierenden in den Wohnheimen zum Energiesparen motivieren. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Langes Duschen, Heizung an trotz offenen Fensters und Geräte auf Stand-By Der Wettbewerb habe gezeigt, dass die Energie ein riesengroßer Kostenfaktor bei den Wohnheimen sei, so ein Sprecher des Studierendenwerks. Zu langes Duschen, offene Fenster, wenn gleichzeitig die Heizung laufe, oder alle elektrischen Geräte im Standby-Betrieb zu lassen - diese negativen Angewohnheiten hätten viele der Bewohner durch den Wettbewerb abgelegt. Außerdem seien technische Defekte entdeckt worden, zum Beispiel kaputte Heizkörper, die Tag und Nacht durchliefen. In den Wohnheimen des Studierendenwerks Vorderpfalz leben rund 930 Menschen.