Bei einem Wohnhausbrand in Frankenthal Studernheim ist am frühen Sonntagmorgen ein geschätzter Schaden von 200.000 Euro entstanden. Laut Polizei kamen keine Menschen zu Schaden. Offenbar hatte es an der Dämmung gebrannt. Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet. Bislang ist die Brandursache unbekannt. Das Reiheneckhaus ist zur Zeit nicht bewohnbar. Das Dach wurde abgedeckt um Glutnester zu erkennen. Auch das benachbarte Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen und auch dort das Dach in Teilen abgedeckt. Dieses Haus ist aber noch bewohnbar.