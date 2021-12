Neues Wohn- und Gewerbegebiet

per Mail teilen

Auf dem Gelände des ehemaligen Real-Supermarktes in Frankenthal soll ein neues Gewerbe- und Wohngebiet entstehen. Die entsprechenden Pläne wurden auf einer Sondersitzung des Studernheimer Ortsbeirates vorgestellt.

Eine Berliner Städtebaugesellschaft will 100 Reihen- und 40 Doppelhäuser bauen, darunter sollen auch Sozialwohnungen sein. Außerdem plant eine Duisburger Firma ein Fachmarktzentrum, das auch Geschäfte für die Versorgung der Menschen im Stadtteil Studernheim einschließt. Vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger haben nach Angaben des SPD-Ortsvorstehers Karl Ober Probleme mit ihrem Einkauf, seit der Real-Markt geschlossen hat. Ober spricht wörtlich von einem „Super-Projekt“ für seinen Stadtteil. Er geht davon aus, dass der Frankenthaler Stadtrat den Bauplänen am Mittwoch zustimmt. Übernächste Woche könnten dann die Grundstücke an die zwei Investoren verkauft werden, danach müsse zunächst das leerstehende Ex-Real-Gebäude abgerissen werden.