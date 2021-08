Seine Hilfsbereitschaft kostet wahrscheinlich einen 21-Jährigen vorübergehend seinen Führerschein. Wie die Polizei in Wörth mitteilt, war eine Streife am Samstagabend von Anwohnern zu einem lautstarken Streit gerufen worden. Während die Beamten den Fall aufnahmen sahen sie, dass der 21-jährige völlig Betrunkene mittlerweile ein Auto geholt hatte. Er gab an, um einen angeblich bei dem Streit Verletzten ins Krankenhaus fahren zu wollen. Er war aber so betrunken, dass er nicht einmal mehr einen Atemalkoholtest machen konnte. Das Ergebnis einer Blutprobe steht noch aus. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.