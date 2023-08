Paketbote in Wörth attackiert und verletzt

Ein Paketbote klingelt in Wörth an einer Haustür, um ein Paket abzuliefern und wird vom Empfänger unvermittelt angegriffen, so dass die Polizei kommen muss.

Tatzeit war der Dienstag genau zur Mittagszeit, heißt es in einem Bericht der Polizei Wörth. Der Paketbote wollte eine Sendung in einem Mehrfamilienhaus zustellten und klingelte. Als der Emfänger des Pakets öffnete, fing er sofort an, den Boten zu beleidigen und zu beschimpfen. Dann wurde er laut Polizei handgreiflich und schubste den Paketboten mehrere Treppenstufen hinunter. Der Bote habe sich aber abfangen können und war nicht gefallen. Zersplitterte Haustür: Paketbote wird verletzt Der Wohnungsinhaber habe dann den Paketboten zur Eingangstür des Mehrfamilienhauses gedrängt und wollte die Haustür zuschlagen. Der Paketbote habe aber die Hände erhoben gehabt um den Schwung abzufangen. Dadurch zersprang ein Glaselement in der Tür und der Bote verletzte sich an den Händen. Die Schnittverletzungen waren nach Angaben der Polizei allerdings nicht gravierend und konnten vor Ort versorgt werden. Sanitäter wurden nicht angefordert. Paketempfänger pöbelt auch Polizisten an Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen. Der Paketempfänger habe auch die Beamten angepöbelt und es abgelehnt sich auszuweisen. Also erhielt er neben einer Anzeige wegen Körperverletzung auch noch eine weitere wegen Widerstands. Seine Personalien seien aber anschließend ermittelt worden. Warum er den Paketboten angegriffen hatte, konnte bislang nicht geklärt werden.