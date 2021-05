per Mail teilen

In der Südpfalz planen die Kommunen Wörth und Kandel eine Art Öko-Gewerbegebiet - und bekommen von gleich zwei Seiten ordentlich Gegenwind.

In der Südpfalz soll in den nächsten 25 Jahren "etwas Einmaliges" entstehen, erklärt der Bürgermeister von Wörth, Dennis Nitsche (SPD): Ein gemeinsames Gewerbegebiet zweier Kommunen, das nicht nur Arbeitsplätze schaffe, sondern auch von Beginn an ökologisch und sozial geplant werde.

Auf Ackerflächen, wo jetzt oft nur Mais angebaut wird, könnte viel mehr Grün und biologische Vielfalt einziehen, so der Bürgermeister. Dazu sollen im Gewerbegebeiet Gebäude in Holzbauweise entstehen, viel Solarenergie, biologischer Anbau von Nahrungsmitteln, eine Gemeinschaftskantine, Kitas und direkter Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Das Projekt sei gemeinsam mit dem Land im Rahmen der Zukunftsinitiative "Starke Kommunen- Starkes Land" erarbeitet worden. Auch die Universität Kaiserslautern bringe ihr Fachwissen ein.

Kritik von Regionalplanern des Verbandes Region Rhein-Neckar

Nicht alle teilen Nitsches Euphorie: Das geplante Gewerbegebiet sei überdimensioniert, kritisiert Christoph Trinemeier, Direktor des Verbandes Region-Rhein-Neckar mit Sitz in Mannheim. Außerdem handele es sich nicht um eine einzige gemeinsame Gewerbefläche, sondern um zwei Flächen in Wörth und Erlenbach bei Kandel, etwa zehn Kilometer voneinander entfernt.

Seit mehr als 15 Jahren sei der Verband für die Regionalplanung in der Metropolregion links und rechts des Rheins zuständig, sagte Trinemeier. Eine so große Abweichung vom Entwicklungsplan des Verbandes wie jetzt in der Südpfalz habe es noch nie gegeben. Dass Wörth und Kandel nun ihr Projekt über ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren durchsetzen wollen, habe der Planungsausschuss einstimmig abgelehnt.

Landwirtschaftskammer beklagt: Immer mehr wertvolle Ackerflächen werden zerstört

Kritik kommt auch von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz: In Wörth seien von den Plänen viele Landwirte massiv betroffen, unter anderem ein Bio-Lebensmittel-Erzeuger, sagt Susanne Gronimus. Landwirtschaftliche Flächen in der Region seien zu einem großen "Selbstbedienungsladen" geworden. Die Konsequenzen für Klima und Bevölkerung würden nicht berücksichtigt. Deshalb werde auch die Landwirtschaftskammer dem Zielabweichungsverfahren nicht zustimmen. Laut einer Studie stünden aktuell noch viele bereits bestehende Gewerbeflächen frei zu Verfügung.

Die SGD Süd in Neustadt hat das letzte Wort

Im Konflikt um das geplante Interkommunale Gewerbegebiet wird die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd die Argumente aller Beteiligten auswerten. Nach Angaben von SGD-Präsident Hannes Kopf stehen bis Ende Mai noch einige Stellungnahmen aus. Danach werde die Behörde über die Sache zügig entscheiden.

Alle von der Zukunftsplanung für die nächsten 15 Jahre betroffenen Menschen, Unternehmen und Kommunen in der Metropolregion, können sich im Internet über die Fortschreibung des Regionalplans Rhein-Neckar informieren. Bis zum 15. Juni können sie ihre Stellungnahmen und Anregungen einreichen: beteiligung-regionalplan@vrrn.de