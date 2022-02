Impfzentrum reduziert weiter die Öffnungszeiten

Das Impfzentrum Südpfalz in Wörth reduziert weiter die Öffnungszeiten: Im Februar hat es einschließlich heute noch vier Tage lang geöffnet. Als Grund gibt der Kreis Germersheim die fehlende Nachfrage an. Der Zulauf sei auch deshalb geringer geworden, weil viele Menschen inzwischen geboostert sind, so Landrat Fritz Brechtel (CDU). Um die Impfkampagne am Leben zu erhalten, setze er auf mobile Impfteams. Auch in anderen Impfzentren wie Landau, Neustadt und Speyer sowie im Kreis Bad Dürkheim geht nach SWR-Recherchen die Nachfrage nach Impfungen zurück.