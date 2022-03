Der Landkreis Germersheim will in der leerstehenden Bienwaldschule in Wörth eine Flüchtlingsunterkunft einrichten. Über die Pläne diskutiert am Nachmittag der Kreisausschuss. Das Erdgeschoss könnten in zwei Wochen hergerichtet werden. Die Umbauzeit für das Obergeschoss würde länger dauern, weil dort zunächst der Brandschutz verbessert werden müsste. Der Landkreis Germersheim schließt nicht aus, dass darüber hinaus für die Flüchtling aus der Ukraine Wohncontainer angemietet werden müssen.