Wegen der Corona-Pandemie hat Daimler seit Montag die Produktion im Mercedes-Benz-Lkw-Werk in Wörth (Landkreis Germersheim) eingestellt. Betroffen sind am Standort Wörth mehr als 10.000 Beschäftigte.

An den Daimler-Standorten in Wörth soll die Produktionspause zwei Wochen dauern. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall nehmen die Beschäftigten in Wörth in dieser Zeit ihren Resturlaub oder bauen Arbeitszeitguthaben ab. Das bedeute für sie zunächst keine finanziellen Verluste.

Eindämmung des Virus

Falls Daimler die Produktionspause wegen der Corona-Pandemie nochmals verlängere, würden die Beschäftigten zunächst über Kurzarbeitergeld 80 bis 90 Prozent ihrer Löhne erhalten. Bereits vergangene Woche hatte Daimler damit begonnen, die Produktion im weltweit größten Lkw-Werk herunterzufahren. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben dazu beitragen, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und seine Beschäftigten zu schützen. Laut Gewerkschaft hatte der Betriebsrat das zuvor gefordert.