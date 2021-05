Vier Jahre nach dem Tod von Altbundeskanzler Helmut Kohl will der Bund dem CDU-Politiker eine Stiftung widmen. Bei der Frage, wo sie sitzen soll, gehen die Meinungen in Ludwigshafen auseinander.

Dass der Sitz der Stiftung in Berlin sein soll, sorgt auch in Ludwigshafen für Diskussionen: Kohl wurde in Ludwigshafen-Friesenheim geboren und hatte im Stadtteil Oggersheim bis zu seinem Tod seinen Wohnsitz. Auch hatte er viele internationale Politiker nach Oggersheim eingeladen. Viele Ludwigshafener waren schon enttäuscht, dass er nicht in ihrer Stadt begraben wurde. Jetzt soll auch die Stiftung nach Berlin, auch das stößt einigen sauer auf.

Kohls Witwe will Stiftung nach Ludwigshafen holen

Maike Kohl-Richter findet, dass die Stiftung in Kohls pfälzische Heimatstadt Ludwigshafen gehört: Hier habe er viele Jahre gelebt und hier könnten die Menschen ihn nicht nur als Politiker kennenlernen, sondern ihm auch als Privatmensch näher kommen.

Und sie hat offenbar schon entsprechende Vorbereitungen getroffen: Wie sie weiter über ihren Anwalt mitteilen lässt, habe sie inzwischen das Nachbargrundstück in Ludwigshafen-Oggersheim gekauft. Damit wolle sie den historischen Komplex aus Wohnhaus und Sonderwache erhalten. Hier wolle sie eine Stätte des Forschens und persönlichen Erlebens schaffen.

Kohls Sohn spricht sich für Berlin aus

Helmut Kohls Sohn Walter hält dagegen Berlin für eine "kluge Wahl": Die Stadt stehe für die Wiedervereinigung Deutschlands, die größte Lebensleistung seines Vaters. Er hoffe, dass die Stiftung das Lebenswerk seines Vaters - und damit auch das seiner Mutter, beide seien diesen Weg ja gemeinsam gegangen - objektiv und fair aufbereitet. Das sei gerade für zukünftige Generationen ganz wichtig, so Kohl gegenüber dem SWR.