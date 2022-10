In der Pfalz fehlt Personal in der Gastronomie

Der Gastronomie in der Pfalz fehlen die Leute. Das liege auch an Corona, sagt der Hotel – und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz. Aber nicht nur.

Die Gastronomie sucht Aushilfen - auch in der Pfalz dpa Bildfunk Picture Alliance

"Aushilfe gesucht" – das Schild gehört gefühlt in der Gastronomie mittlerweile fast genauso dazu wie die Speisekarte. Aber wo sind die Leute hin? War es Corona, das die Reihen der Servicekräfte so gelichtet hat? Oder war es nicht viel mehr auch vorher schon ein großes Thema? Wir suchen Antworten.

Das sagt der Hotel - und Gaststättenverband

Das Problem gab es auch schon vor Corona, sagt Gereon Haumann, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Rheinland-Pfalz. Keine Branche sei in den Jahren vor der Pandemie so gewachsen, wie die Gastronomie und Hotellerie. "Wir hatten bei den geringfügig Beschäftigten teilweise ein Plus von über 15 Prozent." Allerdings hätten damals schon Betriebe mehr Leute brauchen können. Und dann kam Corona.

Dehoga-Präsident Gereon Haumann SWR

Gastronomie nach dem Hire & Fire-Prinzip?

Etwa 4.000 Betriebe zählt Dehoga in der Pfalz zu seinen Mitgliedern. Während der Pandemie sei etwa ein Viertel von deren Mitarbeitern in andere Branchen abgewandert. "Und wir konnten davon nur die Hälfte wieder zurückholen", so Haumann. Auch die Unsicherheit, wie diesmal der Winter wird, helfe da nicht weiter: Die Betriebe sollten eigentlich Ganzjahresarbeitsplätze schaffen. Aus Angst vor einem neuen Lockdown kehrten einige aber zu einem saisonalen "Hire and Fire"-Modell zurück.

Hinzu kommt aus Sicht des Dehoga, dass Studierende heutzutage von Haus aus besser finanziell unterstützt würden, anstatt einen Nebenjob anzunehmen. "Die werden von Mama und Papa warm gebettet und kriegen auch noch ein Taschengeld mit auf den Weg", formuliert es Gereon Haumann.

Andreas Bretz betreibt zwei Irish Pubs in der Pfalz, eines in Ludwigshafen, das andere in Bad Dürkheim. "Natürlich beschäftige ich mich mit dem Thema!", sagt er: "Personalmangel betrifft ja gerade alle Branchen". Deswegen hört er genau hin, was ihm die jüngeren Gäste berichten. "Die jungen Leute konzentrieren sich aufs Studium. Müssen sie auch, weil sie sich heutzutage schon im Bewerbungsgespräch rechtfertigen müssen, wenn sie ein Semester dran gehängt haben."

Bretz zufolge stehen Studierende heute unter einem wesentlich größeren Druck als früher. Die typischen Klischees träfen längst nicht mehr zu: "Die feiern auch nicht mehr so viel, das merken wir im Pub auch".

Wirt: Angst vor steigenden Energiekosten bringt Aushilfen zurück

In den letzten Wochen bekommt er allerdings wieder mehr Anfragen, ob er Arbeit habe. Das seien aber eher Ältere, teilweise auch Leute, die vor zehn Jahren schon mal bei ihm gearbeitet hätten. "Die haben Angst, dass sie die Energiekosten nicht mehr bezahlen können und wollen sich was dazuverdienen."

Hochschule Ludwigshafen: Studierende verdienen sich was dazu

Marco Michel ist Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Es ist nach seiner Erfahrung noch immer eher die Regel, dass Studierende sich im Studium was dazu verdienen müssen. Und die Gastronomie sei diesbezüglich auch nach wie vor beliebt. Wer kann, suche sich aber stattdessen lieber einen Job, der besser bezahlt ist und was für den Lebenslauf bringt; als Werkstudent bei der BASF zum Beispiel. Er kenne Studierende, die für so einen Job mehrfach die Woche bis nach Karlsruhe fahren. Er selbst studiere Wirtschaftsinformatik und habe eine Zeitlang bei der SAP gearbeitet.

Die Hochschule Ludwigshafen für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) SWR

Auch Michel hält das Klischee vom Studenten, der sich im "Hotel Mama" einen lauen Lenz macht, für überholt. Ein Studium ist auf 40 Stunden die Woche ausgelegt, rechnet er vor: Da bleibe relativ wenig Zeit für einen Nebenjob, und doch hätten die meisten Studierenden einen. Die kämen dann aber auch auf eine 60-Stunden-Woche. Da sei es doch wenig verwunderlich, wenn sie dann den Job mit den meisten Vorteilen nehmen.

In einem Punkt sind sich der Dehoga-Präsident und der Studierenden-Vertreter erstaunlich nahe: Die Gastronomie müsse mehr tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden, sagt auch der Dehoga. Und ja, das schließt auch eine Bezahlung ein, die über dem Mindestlohn liegt.