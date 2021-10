Welche Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr in der Pfalz statt?

Einige Weihnachtsmärkte in der Pfalz finden statt, andere fallen wegen Corona aus, manche gibt es in veränderter Form. Wie sieht's in Deidesheim, Lambrecht und Ludwigshafen aus? Ein Überblick.

Im letzten Jahr sind alle Weihnachtsmärkte wegen der Pandemie ausgefallen. Nun planen die Organisatoren in den pfälzischen Städten und Dörfern fieberhaft, um doch noch einiges möglich zu machen. Eine Tendenz zeichnet sich ab: kleinere Gemeinden lassen den Weihnachtszauber eher sausen, größere versuchen, die Märkte noch irgendwie auf die Beine zu stellen.

Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt Pressestelle LUKOM GmbH

Kein Weihnachtsmarkt in Lambrecht und Bobenheim am Berg

Der Marktmeister in der 4.000-Einwohner-Stadt-Lambrecht war der erste, der sich zu einer Entscheidung durchrang und beschloss: Auch in diesem Jahr wird der Lambrechter Adventsmarkt ausfallen. Das war im August.

Im beschaulichen Dorf Bobenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) fiel die Entscheidung später, aber es war die gleiche. Der äußerste beliebte Belzenickelmarkt in der Leininger Straße am ersten Adventswochenende wird nicht stattfinden. Zu eng stehen dort die Kunsthandwerker-Stände nebeneinander, pandemiekonformer Abstand sei nicht möglich. Die Buden auseinander zu reißen, würde den Charme des Belzenickelmarktes zerstören, sagt die Vorsitzende des Bürgervereins.

Doch es gibt einen Trost: für die Kinder wird der Belzenickel zum Bobenheimer Brotbackhaus kommen, für ihre Eltern ist eine Tasse Glühwein drin.

Weihnachtsmarkt in Neuleiningen unter 3G-Regel

In der von Bobenheim am Berg nur wenig entfernten Gemeinde Neuleiningen (Kreis Bad Dürkheim) gibt sich der Heimat- und Kulturverein kämpferisch. Am ersten und zweiten Adventswochenende soll der geplante Weihnachtsmarkt stattfinden. Zum einen verteilen sich die Stände auf mehreren mittelalterlichen Gassen, außerdem gibt es nur zwei Zugänge zum Ortskern. Diese beiden Tore werden von einem extra engagierten Sicherheitsdienst kontrolliert. Besucher müssen die 3G-Regel erfüllen. Ein Sprecher des Heimatvereins kritisierte die unklaren Hygieneregeln der Landesregierung. Wegen dieser Unsicherheit hätten einige Marktbeschicker jetzt schon abgesagt.

Deidesheim will ruhigen Advent

In der Weihnachtsmarkt-Hochburg Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) wird der Advent eher ruhig verlaufen. Keiner der 115 Stände wird in der Touristenstadt aufgebaut. Stattdessen gibt es überschaubare Angebote von einzelnen Restaurants und Weingütern, die ihre Höfe nutzen. Immerhin startet das Boulevard-Theater Deidesheim-Maikammer eine Aufführungsoffensive. Mehr als 20 Comedy- und Theater-Termine gibt es Dezember in der Stadthalle, darunter das Stück „Ein Käfig voller Deppen“. Den früheren Massentourismus an den Wochenenden wollen die Deidesheimer in diesem Jahr auf jeden Fall vermeiden.

„Wir haben bundesweit die Busunternehmen angeschrieben, damit sie diesmal nicht nach Deidesheim kommen.“

Bad Dürkheim: Weihnachtsmarkt für eigene Bürger

In der Kreisstadt Bad Dürkheim stehen die Zeichen dagegen klar auf „Start frei“ für den Dürkheimer Advent. Jeweils donnerstags bis sonntags werden ab dem 25. November 60 Stände ihre Pforten öffnen. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es in der Kurstadt allerdings kein Bühnenprogramm geben. Ähnlich wie in Deidesheim richtet sich das Angebot eher an die eigenen Bürger als an Tagestouristen von außerhalb.

Größerer Abstand auf Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen

Traditionell sehr früh beginnt der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz in der Innenstadt. Die Hütten öffnen ab dem 10. November für die Besucher. Die Abstände von Hütte zu Hütte sind größer. Daher sind es weniger als vor der Pandemie auf dem Berliner Platz, aber die Stimmung soll nicht darunter leiden.

„Die Menschen freuen sich, wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen zu dürfen.“

Weihnachtsmarkt in Frankenthal noch unklar

Auf dem Rathausplatz ist der Weihnachtsmarkt in Frankenthal Zuhause. Ab Ende November soll das auch in diesem Jahr wieder so sein. Wie der Markt genau aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Die Frankenthaler warten noch auf die Vorgaben der Landesregierung. Überlegt wurde, den Rathausplatz mit einem Zaun zu umgeben, um den Eingang unter Kontrolle zu haben. Bei einem Gespräch mit den Marktbeschickern hätten sich die Schausteller mehr Lockerheit bei den Corona-Regeln gewünscht, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt Pressestelle Pressestelle Frankenthal, Bolte

"Budenzauber" in Speyer

Den Weihnachtsmarkt mit einem Zaun abzuriegeln, ist in Speyer keine Option. Das sei auch gar nicht nötig, betont die Sprecherin der Domstadt. Dafür werden die Marktbuden vom Dom bis zum Altpörtel beim „Budenzauber“ über die komplette Maximilianstraße verteilt, um die Abstände zu wahren. Die Besucher in Speyer müssen mit stichprobenartigen Kontrollen rechnen – es gilt für jeden die 3G-Regel.

In der Warteschlange vor den Imbissständen müssen die Menschen Maske tragen. Eine Besonderheit in Speyer ist der Neujahrsmarkt nach den Weihnachtsfeiertagen, der diesmal bis 9. Januar dauert. Da ist dann der Dresdner Christstollen sicherlich günstiger zu kaufen als vorher.

Weihnachtliche Stimmung in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße nutzt in diesem Jahr die Schnapszahlen beim Termin des Weihnachtsmarktes. Vom 22. November gibt es durchgehend ein Angebot bis 22. Dezember. Noch ist nicht ganz klar, wo außer auf dem Marktplatz die Buden stehen. Auf jeden Fall aber in der Innenstadt.

"Weihnachtsmarkt to go" in Landau

In Landau gilt in diesem Jahr da „to go“-Prinzip. Gekaufte Speisen und Getränke dürfen nicht an den über das ganze Innenstadtgebiet verteilten Ständen verzehrt werden. Dann bleibt für die Besucher noch die „to go“-Möglichkeit oder ein extra abgesperrter Bereich auf dem Landauer Rathausplatz, wo die 2Gplus-Regel umgesetzt wird.

Der Landauer Nikolausmarkt rund um den Rathausplatz. Pressestelle Stadt Landau

Die Kunsthandwerker werden ihre Waren in einem leerstehenden Laden in der Marktstraße präsentieren. Erstmals gibt es auf dem Untertorplatz eine Eisbahn für die Besucher. Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau beginnt am 25. November und endet am 21. Dezember.