Wissenschaftlerin schlägt Alarm: In der Queich gibt es Mikroplastik

Wieviel Mikroplastik schwimmt in der Queich? Das wollte ein nachhaltiges, gemeinnütziges Unternehmen aus Karlsruhe herausfinden und hat Wasserproben entnommen. Nun liegt das Ergebnis vor.

Auf einer Strecke von mehr als 55 Kilometern wurden Wasserproben entnommen, angefangen an der Quelle der Queich im Pfälzerwald bis nach Germersheim, wo der Fluss in den Rhein mündet. Initiiert hat die großangelegte Untersuchung Wasser 3.0 , eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Karlsruhe.

Was ist Mikroplastik? Mikroplastik nennt man kleinste Plastikpartikel (<5mm).

Mikroplastikartikel gelangen durch Abrieb in die Umwelt, etwa beim Waschen von Kleidung, beim Abrieb der Autoreifen oder beim Recyclen von Plastikmüll.

Sie befinden sich inzwischen in den Meeren, Flüssen, an Land, in Lebensmitteln und auch im Trinkwasser. Studien haben gezeigt, dass diese mikroskopisch kleinen Partikel Entzündungen auslösen können. Sie gelten auch als krebserregend.

Mikroplastik sogar im vermeintlich reinen Quellwasser

Ergebnis: In allen Proben wurden Mikroplastikpartikel gefunden - selbst an der Quelle mitten im Pfälzerwald mit vier Partikeln pro Liter. Das sei gar nicht untypisch, sagt Katrin Schuhen von Wasser 3.0: Mikroplastik komme mittlerweile in Wasser, Boden und Luft vor, und könne sogar ins Quellwasser gelangen.

An stark befahrenen Straßen und in dicht besiedelten Gebieten ist die Konzentration laut Schuhen noch mal wesentlich höher: Dort sind demnach teilweise Spitzenwerte von 944 Mikroplastikpartikeln nachgewiesen worden. Im Schnitt kommen die Forscher damit auf 240 Partikel pro Liter Queichwasser. Das sei deutlich mehr als beispielsweise bei der Alb in Baden-Württemberg. Der Fluss hat die gleiche Länge wie die Queich und wurde Anfang März von dem Team untersucht.

Die Quelle der Queich in Hauenstein SWR

"Diese Werte sind zwar noch kein Wert zur maximalen Beunruhigung", so Schuhen, "es ist aber wichtig, dass man mit diesen Daten auf Ursachenforschung geht".

Bevor Katrin Schuhen "Wasser 3.0" gegründet hat, hat die promovierte Chemikerin selbst mit Kunststoff gearbeitet. Sie werde oft gefragt, ob das so eine Art Wechsel von der dunklen zur guten Seite gewesen sei. "Nein!" lautet ihre entschiedene Antwort: "Ich sehe Kunststoffe nach wie vor als Alltagshelfer und nicht als Umweltproblem. Das Umweltproblem machen wir Menschen."

In der Queich wurden Wasserproben entnommen, um zu untersuchen, wie belastet der Fluss mit Mikroplastik ist SWR

Daten sammeln. Problem erkennen, Öffentlichkeit schaffen

Das Thema Mikroplastik ist ja mittlerweile durchaus in der Öffentlichkeit angekommen. Laut Schuhen geht es aber bei dieser Diskussion fast immer um Schätzungen, selten um konkrete Zahlen. Das will sie ändern und das Problem so konkret wie möglich benennen, um gemeinsam mit Politik und Gesellschaft nach Lösungen zu suchen. Die Daten aus der Südpfalz sollen nun in einer digitalen Landkarte eingetragen werden. Die Karte ist nicht nur ein Hilfsmittel für die Forschung, sondern kann auch von jedem Interessierten genutzt werden, der sich für die Belastung der Flüsse in seiner Nähe interessiert.