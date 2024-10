Halloween im Trend: Millionenumsätze im Einzelhandel in der Pfalz erwartet

Das bekannte Gruselfest Halloween wird in den USA groß gefeiert und findet jetzt auch in der Pfalz viele Anhänger. Das spiegelt sich wohl auch im Einzelhandel wider, sagt ein Sprecher des Handelsverbandes Mitte. Ihm zufolge erwarten die Händlerinnen und Händler bei typischen Halloween-Produkten steigende Umsätze.

Öffentliche Halloween-Feste, Feiern und Umzüge gibt es vor allem in der Westpfalz, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer vom Einzelhandelsverband Mitte. Denn die US-Amerikaner der Ramstein Air Base haben das Gruselfest hier weit verbreitet.

Aber auch in der Vorder- und Südpfalz ist Halloween, Scherer zufolge, auf jeden Fall angekommen. Denn Schminkutensilien, Kostüme und Deko-Artikel seien jetzt gefragt.

Große Ideenvielfalt bei den Halloween-Produkten

Bei den Halloween-Kostümen und der Halloween-Deko gibt es laut Scherer eine große Bandbreite an Produkten. Die Ideenvielfalt sei groß. Sie reiche vom Plastik-Gruselskelett bis hin zu dekorativen Haushaltswaren in Kürbis-Optik oder dem Kürbis als gesunde Zutat in der Bratwurst.

Skelette hängen in einem Geschäft für Halloween-Deko. IMAGO Alexandra Roth

In ganz Rheinland-Pfalz erwartet der Einzelhandel durch Halloween einen Umsatz von etwa 25 Millionen Euro, sagt Scherer. Darüber hinaus sind in der Süd- und Vorderpfalz an Halloween, am 31. Oktober, neben privaten Hauspartys einige Veranstaltungen geplant.

Mehrere Halloween-Veranstaltungen in der Pfalz

In Landau öffnet zum Beispiel der Gloria Kulturpalast seine Türen für "allerhand grusliger Gestalten". Hier können die Partygäste zusammen mit Zombies, Werwölfen und Vampiren auf zwei Floors feiern. Passend dazu wird es dem Veranstalter zufolge schaurig schöne Halloween-Deko geben. Auch in der ALM in Landau kommen Gruselfans auf ihre Kosten.

Wer in Freinsheim wohnt, kann verkleidet zum Beispiel ins Hotel Altstadthof gehen und mit DJ Rigger zu modernen und alten Gruselklassikern feiern. In Sachen Speisen stehe alles rund um den Kürbis auf dem Plan und mehr. Und wer eher auf Weine und Sekte steht, kann am 31. Oktober beispielsweise ins Weingut Fitz-Ritter nach Bad Dürkheim. Gefeiert wird im schaurigen Kreuzgewölbe des Weinguts Fitz-Ritter, direkt am Bad Dürkheimer Riesenfass.

Wer eher Freizeitparks mag, kann an Halloween zum Beispiel in den Haßlocher Holiday Park. Wie die Parkbetreiber mitteilen, sind für Besucherinnen und Besucher Horror-Nächte mit maximalem Angstfaktor geboten.

Alle, die es eher ruhiger mögen, können am Donnerstag in den Landauer Zoo. Die Veranstalter bieten da einen Nachmittag rund um die tierischen Zoobewohner und den Kürbis an. Zeitgleich findet das Zoo-Herbstfest statt. Kinder können in der Zooschule Kürbisse schnitzen. Die schönsten Kürbisse sollen dann um 18 Uhr ausgezeichnet werden.