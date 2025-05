Wird Schulden-Haushalt Ludwigshafen endlich genehmigt?

60 Millionen Euro Defizit weist der aktuelle Haushalt der Stadt Ludwigshafen auf - zu viel urteilte die Aufsichtsbehörde des Landes und forderte Einsparungen in Höhe von 40 Millionen Euro. Dies sei nicht zu leisten, erklärte die Stadtspitze Anfang April. In mehreren sogenannten Konsolidierungsrunden haben laut einiger Stadträte nun die Fraktionen gemeinsam mit der Stadtverwaltung mögliche Einsparmöglichkeiten festgelegt. Laut eines Stadtratsmitgliedes bewege man sich da aber in einem niedrigen einstelligen Millionenbereich. Dennoch hoffe man darauf, dass die Aufsichtsbehörde diese Bemühungen belohne und den Haushalt nun durchwinke. Über den neuen Haushalt soll der Stadtrat in einer Sondersitzung am 16. Juni abstimmen.