Das Haus das Santsa nicht übersieht: Alin Ciuscu hat sein Haus in Hochstadt in ein Winter-Wunderland verwandelt. Es ist definitiv nicht zu übersehen. Zwar liegt es etwas versteckt in einer Seitengasse in Hochstadt, aber sein Ruf als das Weihnachtshaus der Südpfalz eilt ihm voraus. Immer wieder kommen Leute zum Bestaunen vorbei.