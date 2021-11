per Mail teilen

Die Stadtwerke Speyer möchten weitere Windräder in Römerberg bauen. Nach Angaben des Römerberger Bürgermeisters wäre an der Grenze zu den Windparks in Schwegenheim und Lingenfeld Platz für drei bis fünf weitere Windräder. Ob die Gemeinde dem Plan der Stadtwerke zustimmt, sei jedoch noch unklar. Erst müssten noch die Gundstückseigentümer einwilligen. Außerdem müsste überprüft werden, ob der Artenschutz gewährleistet wäre.