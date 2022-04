Auto doch nicht gestohlen

per Mail teilen

Drei Männer aus Winden (Kreis Germersheim) haben irrtümlicherweise einen Pkw als gestohlen gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der jüngste von ihnen den Beamten auf der Polizeiwache erklärt, er habe das Auto vor zwei Monaten in Winden geparkt und vor einigen Tagen bemerkt, dass es weg war. Im Laufe seiner Schilderung erwähnte er, dass er sich in den Tagen davor über einen großen orangefarbenen Aufkleber auf der Scheibe gewundert hatte. Den Beamten wurde klar, dass der Wagen vom Ordnungsamt abgeschleppt worden sein muss. Sie verwiesen den Halter an die entsprechende Behörde.