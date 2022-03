Hackmuseum öffnet nach Sanierung wieder

In der kommenden Woche öffnet das Wilhelm Hack Museum in Ludwigshafen wieder. Beim Museum für moderne und zeitgenössische Kunst war für 2,6 Millionen Euro der Brandschutz verbessert worden und es war ein-einhalb Jahre geschlossen. Dass Sanierung und Corona-Pandemie sich zeitlich überdeckt haben, ist laut Museumsdirektor René Zechlin „Glück im Unglück“ gewesen. So konnte das Museum die Zeit der Pandemie sinnvoll nutzen und habe wegen der Sanierung ein verhältnismäßig geringes Besucherdefizit gehabt. Die Wiederöffnung ist am 19. März mit der Biennale für aktuelle Fotografie. Für den Museumsdirektor ist die Ausstellung, die bis zum 22. Mai geht, ein Highlight des diesjährigen Programmkalenders. Im Wilhelm Hack Museum gebe es außerdem einige Neuheiten. So sollen neu eingeführte Audioguide-Apps sowie Angebote für kleine Kinder die Kunst erlebbar machen.