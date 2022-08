Wildschweine verwüsten Fußballplatz in Lambrecht

per Mail teilen

Wer hat das nur angerichtet? Diese Frage hat sich der Vereinsvorsitzende des TSV Lambrecht, Eric Glaßer, in dieser Woche nicht nur einmal gestellt - der Rasen "ruiniert".

So heftig wurde der Fußballplatz verwüstet TSV Lambrecht

Nein, das ist nicht das Ergebnis eines hart umkämpften Fußballspiels mit zahlreichen "Blutgrätschen". Hier sollen richtige Schweine am Werk gewesen sein - Wildschweine. Da ist sich der Vereinsvorsitzende des TSV Lambrecht sicher. Der Verein plant deshalb, am Freitag einen Elektrozaun zu installieren, um die Tiere fernzuhalten.

Eine Woche Wildschwein-Verwüstung

Das erste Mal sollen die Wildschweine in der Nacht zum Montag auf den Platz gekommen sein. Da habe sich der Schaden noch in Grenzen gehalten, sagte Eric Glaßer dem SWR. In den folgenden Nächten seien die Schweine wiedergekommen. Mittlerweile hätten die Tiere über 250 Quadratmeter des Rasenplatzes umgepflügt.

Wieviele Schweine randaliert haben, ist unklar (Symbolbild) dpa Bildfunk Ralf Hirschberger

"Die haben alles ruiniert in den letzten Tagen."

Chef hielt Nachtwache

Um weiteren Schaden zu vermeiden, hatte der Vereinsvorsitzende in den vergangenen beiden Nächten am Platz Wache gehalten. Zwischen zwei Uhr nachts und sechs Uhr morgens habe er im Auto gesessen und regelmäßig das Fernlicht eingeschaltet, um die Tiere zu vertreiben. Zur Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden, so der Vorsitzende.