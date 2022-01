Polizisten haben in der Innenstadt von Neustadt einem jungen Wildschwein das Leben gerettet. Ein Zeuge hatte per Notruf gemeldet, dass der Frischling in den Speyerbach gefallen sei und von der Strömung mitgerissen werde. Die Beamten konnten das junge Wildschwein mit einem Hundefanggerät aus dem Wasser ziehen. Anschließend setzten sie den Frischling in eine Hundetransportbox, fuhren das Tier in den Wald und entließen es in die Freiheit.