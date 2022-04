Wild- und Wanderpark soll barrierefrei ausgebaut werden

Der Wild- und Wanderpark des Kreises Südliche Weinstraße in Silz soll in Teilen barrierefrei ausgebaut werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung beginnen die Arbeiten in diesem Jahr und sollen 2025 beendet sein. Mit der Umgestaltung soll der Park für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen aber auch für Familien mit Kinderwagen besser erlebbar werden, teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Deshalb wird der Haupteingang und der sich anschließende Weg am Streichelzoo vorbei bis zum Wolfsgehege umgebaut. Zudem ist ein barrierefreier Aussichtspunkt bei den Wölfen geplant. Die Kosten für den Umbau gibt der Kreis mit rund 270.000 Euro an. Der Wild-und Wanderpark in Silz ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Südpfalz. 15 Tierarten wie Rothirsche und Wildschweine leben dort.