per Mail teilen

Mikroplastik im Wasser ist kaum zu erkennen - nur unterm Mikroskop. Trotzdem richtet es in der Umwelt enormen Schaden an. Kinder sollen ein Bewusstsein für die Natur und Umwelt bekommen. Die Grundschulklasse 4b der Rheinschule in Bobenheim-Roxheim hat dazu einen besonderen Schulausflug gemacht.