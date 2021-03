Nach achtmonatiger Schließung wird die Sparkassenfiliale in Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis am kommenden Montag wiedereröffnet. Unbekannte Täter hatten in der Filiale zwei Geldautomaten gesprengt. Durch die Sprengung am sechsten August 2020 war an dem Gebäude ein Schaden von 350 Tausend Euro entstanden. Wände waren zertrümmert worden, Scheiben zerborsten, Decken beschädigt, so ein Sparkassensprecher. Dadurch war auch das Inventar der Sparkassen Filiale in Dannstadt-Schauernheim zerstört worden. Nun nach acht Monaten Sanierungsarbeiten wird die Filiale am kommenden Montag wiedereröffnet, mit einem erweiterten Beratungsangebot, wie der Sprecher erklärt. Die Filiale der Deutschen Bank in Limburgerhof hingegen bleibt nach Angaben eines Pressesprechers der Bank geschlossen. Auch hier wurde im vergangenen August ein Bankautomat gesprengt. Die Gebäudeschäden seien aber so erheblich, dass eine Sanierung und Wiedereröffnung nicht in Frage käme, so die Deutsche Bank. Kunden müssten sich daher weiterhin an die Filiale in Speyer wenden.