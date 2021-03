Die Stadtverwaltung will ab April wieder ein Alkoholverbot in der Ludwigshafener Innenstadt durchsetzen. Es sollen Bußgelder bis zu 5.000 Euro verhängt werden.

Der Verkauf und der Konsum von Alkohol soll in den Nächten von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 21 bis 7 Uhr, verboten werden. Wer dagegen verstößt, kann zu einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro verdonnert werden. Das Verbot soll am Berliner Platz, am S-Bahnhof, rund um die Walzmühle und die Yorckstraße in Ludwigshafen gelten.

Alkoholverbote haben Tradition in Ludwigshafen

Schon über zehn Jahre lang hat der Stadtrat eine solche Verordnung beschlossen. Zunächst galt sie nur von Juli bis September, und nun von April bis Ende Oktober. Argument für das Alkoholverbot seien die vielen Straftaten in den Sommermonaten. Allerdings sei es auch mit dem Verbot 2017 bis 2019 zu vielen Delikten gekommen.