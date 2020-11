Viele Kommunen und Landkreise in der Pfalz setzen mehr Schulbusse ein - nicht genug, sagen Eltern. Wie voll sind die Busse wirklich? SWR-Reporter Martin Gärtner hat in Ludwigshafen eine Stichprobe gemacht.

Durch den Einsatz von mehr Fahrzeugen in der Pfalz sollen die Schüler mehr Platz in den Bussen haben. Der Kreis Germersheim beispielsweise hat seit gestern drei Linien verstärkt. In Ludwigshafen fahren nach Angaben der Verkehrsbetriebe Rhein Neckar (RNV) vier zusätzliche Busse und absolvieren damit 14 zusätzliche Fahrten im Schülerverkehr.

An der Haltestelle Valentin-Bauer-Siedlung in Ludwigshafen beispielsweise kommen die Schüler der Anne-Frank-Realschule und des Theodor-Heuß-Gymnasiums gleichzeitig an – insgesamt 1.600 Schüler. Im Minutentakt fahren dort Busse verschiedener Linien vor und zusätzlich Regionalbusse aus den Gemeinden der Umgebung.

Schüler am Schulzentrum SWR Foto: Martin Gärtner

Kurz vor acht geht es hier Schlag auf Schlag: Ein Bus nach dem anderen rollt heran. Einige davon sind total überfüllt. Die Schüler die aus diesen Bussen steigen, sagen, dass sie nicht vernünftig Abstand halten können. Sie fürchten, dass sich sich auf jeden Fall infizieren, wenn in so einem Bus ein Coronafall auftreten sollte.

Schüler wissen nichts von nachfolgenden Bussen

Andere Busse hingegen sind relativ leer. In einem Bus sitzt sogar gar keine Schüler. Nach Angaben der RNV liegt das auch am Verhalten der Schüler: Wenn mehrere Busse dicht hintereinander fahren, steigen die meisten Schüler trotzdem in den ersten ein, der kommt. Die folgenden haben dann logischerweise kaum Passagiere.

Ursache hierfür könnte sein, dass es an vielen Bushaltestellen keine elektronischen Informationssysteme gibt. Die Schüler wissen also nicht, dass unmittelbar ein weiterer Bus folgt, den sie auch nutzen können.

Mögliche Lösungen für dieses Problem: Busfahrer informieren Schüler über die nachfolgenden Busse, fordern sie auf, zu warten. Zwei Busse sollten gleichzeitig fahren. Volle Busse lassen leerere Busse überholen. So füllen sie sich gleichmäßiger.

Schulbeginn entzerren

In allen Schulen in Ludwigshafen fängt der Unterricht kurz vor oder Punkt 8:00 Uhr an. Auch das hat zur Folge, dass es eine ganz extreme Stoßzeit im Schülerverkehr gibt. Im Fall der Anne-Frank-Realschule und dem Theodor-Heuss-Gymnasium verschärft sich das Problem, weil hier zwei Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. Würde man den Schulbeginn entzerren, wären auch die Schulen nicht so voll.