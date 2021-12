Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in der Pfalz begrüßen Impfpflicht

Die Impfpflicht in Gesundheitsberufen soll kommen. Verantwortliche für Alten- oder Krankenpflege oder von Behinderteneinrichtungen in der Pfalz begrüßen das - überwiegend.

Impfpflicht im Gesundheitswesen - wird meist befürwortet imago images Laci Perenyi

Am Freitag soll sie beschlossen werden und ab kommenden März gelten: die Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Davon betroffen sind Altenheime, Krankenhäuser, Arztpraxen, Behindertenheime und auch ambulante Pflegedienste.

Ludwigshafen: Einschätzung der Kliniken zu Impfpflicht

Vor allem in den Krankenhäusern in der Pfalz wird die Impfpflicht begrüßt. Der Geschäftsführer des Klinikums Ludwigshafen, Hans-Friedrich Günther, sagt beispielsweise, es sei völlig klar, dass in Krankenhäusern die Mitarbeitenden geimpft werden müssen und es sei schade, dass es dazu überhaupt einer Impfpflicht bedürfe. Das würden auch die meisten der Angestellten im Klinikum so sehen. 94 Prozent seien geimpft.

Sobald die Impfpflicht kommt, werden sich die wenigen, die noch nicht geimpft sind, entscheiden müssen, ob sie sich impfen lassen oder ganz aus ihrem Beruf ausscheiden. Der Klinikumschef ist der Meinung: Diejenigen, die sich nach den Extremsituationen, mit denen Altenheime und Krankenhäuser zu kämpfen hatten, immer noch gegen eine Impfung entscheiden, die hätten auch nichts im Gesundheitswesen verloren.

Chefarzt: Impfpflicht für alle wäre sinnvoller

Der Chefarzt der Notfall- und Intensivmedizin am Diakonissenkrankenhaus in Speyer, Christian Hofstetter, sagt, dass die Impfpflicht im Gesundheitswesen im Grunde viel zu kurz greife. Es würden nur diejenigen verpflichtet, die ohnehin zum allergrößten Teil bereits geimpft seien. Viel sinnvoller sei es, wenn eine allgemeine Impfpflicht eingeführt würde. Man spreche vom Schutz der "vulnerablen Gruppe" - also von alten und kranken Menschen, die besonders gefährdet sind. Aber die gesamte Bevölkerung sei diese vulnerable Gruppe.

Jeder könne an Corona erkranken, so Hofstetter, und jeder könne auch Langzeitschäden davontragen. Die Auswirkungen seien noch gar nicht absehbar. Denn noch sei nicht erfasst, wie viele Menschen Langzeitschäden davontrügen und wie stark das die Gesamtgesellschaft belaste.

Wie schätzen Altenheime und Pflegedienste Impfplicht ein

Die ambulanten Pflegedienste und Seniorenheime halten die Einführung einer Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitsbereich ebenfalls für sinnvoll. Ralf Beierlein leitet in Ludwigshafen einen Pflegedienst. Er habe in den vergangenen Monaten regelmäßig und ausdauernd bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Überzeugungsarbeit geleistet. Auch hier sei der Großteil geimpft.

Beierlein fordert, dass die Impfpflicht aber nicht nur für Menschen mit medizinischen Berufen gelten müsse, sondern für alle, die in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen arbeiten - also auch für Hausmeister, Handwerker, Köche oder Reinigungskräfte. Was nutze die Impfpflicht, wenn diese Mitarbeiter weiterhin unbemerkt Infektionen in die Häuser schleppten, so Beierlein.

Wie stehen Behinderten-Einrichtungen zur Impfpflicht

Behinderteneinrichtungen sehen das ganz ähnlich: Die Impfpflicht müsse für alle Beschäftigten gelten und nicht nur für einzelne Berufszweige. Auch dort ist die Impfquote meist sehr hoch. Das Pflegeheim für Senioren und Behinderte, Diakonissen Bethesda Landau, hatte in den vergangenen Monaten schwer mit Infektionen zu kämpfen. Geschäftsführer Dieter Lang ist froh, dass künftig alle Mitarbeiter geimpft werden müssen. Das bringe Rechtssicherheit. Als Einrichtung habe man wenig Einflussmöglichkeiten gehabt, Mitarbeiter zu einer Impfung zu bewegen.

Droht Pflegenotstand durch die Impfpflicht?

Nach Bekanntwerden der Pläne der Bundesregierung, eine Impfpflicht einzuführen, hatte die Gewerkschaft ver.di davor gewarnt, dass dadurch noch mehr Pflegekräfte ihren Job aufgeben würden und der Engpass in der Pflege noch größer werde. Diese Ansicht teilen die meisten Einrichtungen nicht. Lediglich ein Seniorenheim in Zweibrücken berichtet von einer Pflegeschülerin, die daraufhin angekündigt hatte, aufzuhören.