Acht Jugendamtsleitungen aus ganz Deutschland hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute zur virtuellen Diskussionsrunde eingeladen. Darunter ist auch die Leiterin des Jugendamts vom Kreis Germersheim.

Die Diskussionsrunde ist Auftakt für Aktionswochen, in denen die Jugendämter in der ganzen Bundesrepublik ihre Arbeit vorstellen wollen. Dass eine solche Veranstaltung im Jahr 2021 nicht ohne das Thema Corona auskommt, versteht sich von selbst.

Denise Hartmann-Mohr

Wie sehr leiden eigentlich Kinder und Jugendliche unter der Pandemie? Diese Frage trat vielleicht hin und wieder zurück, hinter der Sorge um die Alten. Denise Hartmann-Mohr ist Leiterin des Jugendamtes in Germersheim. Sie sagt, den Jugendlichen gehe in der Pandemie viel Zeit für Kontakte verloren. Sie sind nicht in der Schule, um Gleichaltrige kennenlernen und auch nicht in Vereinen. Das alles sei wichtig, um sich zu entwickeln und in sozialen Strukturen zurechtzufinden.

Wirft Corona eine ganze Generation in der Entwicklung zurück?

Auch die Frage liegt auf der Hand, wenn man Hartmann-Mohr so reden hört: Droht da vor unseren Augen eine ganze Generation abgehängt zu werden? Das Wort "abgehängt" gefalle ihr nicht. Aber natürlich sei es schwieriger, in so einer Situation eine soziale Kompetenz zu entwickeln. Und gerade Familien in prekären Lagen laufen laut Hartmann-Mohr Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Die Aufgabe der Jugendarbeit sei es, auch in dieser Situation den Kontakt aufrechtzuerhalten.

Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Corona-Pandemie dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Jugendhilfe ist systemrelevant

Im Landkreis Germersheim zahle es sich nun aus, dass man seit Jahren in Jugendhilfe investiert und ein engmaschiges Netz geknüpft habe: Im Lockdown hätten sich die Schulsozialarbeiter beispielsweise eng mit den Lehrern abgestimmt: Wer braucht Hilfe? Wo treffen sich die Jugendlichen? Wer geht hin und sucht das Gespräch? Davon will Hartmann-Mohr der Bundesfamilienministerin heute berichten. Die Arbeit, die in den Jugendämtern geleistet wird, ist systemrelevant - das sei ihre Botschaft.