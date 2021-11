Wie hoch ist die Corona-Impfquote in Germersheim, Speyer, Ludwigshafen und Co.?

Wie viele Menschen sind eigentlich in der Vorder- und Südpfalz vollständig geimpft? Liegen die Kommunen über den Bundesdurchschnitt - oder darunter?

Besonders niedrige Corona-Impfquote in Germersheim

Unterdurchschnittlich wenige Menschen ab 12 Jahren sind nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums im Landkreis Germersheim gegen das Corona-Virus geimpft. Dort gibt es mit einer Inzidenz von 359 (Stand 11.11.21) die meisten Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz.

Die Impfquote liegt hier bei 66 Prozent, knapp unter dem Bundesdurchschnitt mit 67 Prozent. In ganz Rheinland-Pfalz ist die Impfquote nur noch in Kusel niedriger.

Die höchste Impfquote in RLP: Speyer

Die höchste Impfquote in ganz Rheinland-Pfalz hat die Stadt Speyer - mit knapp 90 Prozent vollständig Geimpften. Nach Angaben der Stadt Speyer geht die hohe Impfquote vor allem auf die vielen mobilen Aktionen zurück, die unter anderem ein Hausarzt und das DRK organisiert haben.

Menschen aus ganz Deutschland zum Impfen nach Speyer

Außerdem sei die Impfquote mit Vorsicht zu genießen. Denn: In die Statistik fließen auch die Menschen, die zwar in Speyer geimpft wurden, aber gar nicht in Speyer wohnen. Das gilt übrigens für die gesamte Statistik. Es kann also sein, dass Speyer deshalb so eine hohe Impfquote hat, weil durch die Impfaktionen besonders viele Menschen auch aus anderen Kommunen angelockt wurden - wie eine Recherche von Report Mainz ergeben hat.

Das ARD-Politikmagazin stellte Anfang Juni bei einer Auswertung fest, dass zu einer Impfaktion in Speyer Menschen aus ganz Deutschland angereist waren. Die Geimpften sollen teilweise sogar aus Berlin oder München gekommen sein. Jeder Neunte hatte der Auswertung nach eine Anreise von mehr als 50 Kilometern.

Wie hoch liegt die Corona-Impfquote im Rest der Pfalz (Stand 11.11.21)?