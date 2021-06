Eine armenische Flüchtlingsfamilie klagt vor dem Verwaltungsgericht Neustadt - sie will zurück nach Ludwigshafen. Die Familie war Ende März nach Armenien abgeschoben worden - aber ohne ihren 16-jährigen Sohn, der bei der Abschiebung floh und wochenlang vermisst wurde.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts Neustadt hat die Familie über einen Rechtsanwalt einen Eilantrag gestellt, mit dem die Stadt Ludwigshafen verpflichtet werden soll, die Familie wieder zurück nach Deutschland zu holen. Mit einer Entscheidung werde bis Mitte Juni gerechnet, sagte eine Sprecherin. Außerdem liege eine weitere Klage der Familie in dem Fall vor: Das Gericht soll prüfen, ob die Abschiebung rechtswidrig war.

Ludwigshafen: Flüchtlingsunterkunft in der Wattstraße SWR

Abgeschobene Familie lebt in ehemaligem Kuhstall

In ihrem Heimatland Armenien ist die Familie seit der Abschiebung in einem ehemaligen Kuhstall untergebracht - ihren Angaben nach ohne Strom und fließend Wasser. Hintergrund der Abschiebung: Der Asylantrag der jesidischen Familie war abgelehnt worden. Allerdings hätte die Familie nach Angaben des Integrationsministeriums nicht getrennt - also ohne ihren 16-jährigen Sohn Thar - abgeschoben werden dürfen, die Aktion hätte gestoppt werden müssen. "Würden Minderjährige durch eine Abschiebung von ihren Eltern getrennt, ist die Maßnahme regelmäßig auszusetzen und die Abschiebung abzubrechen", heißt es in einem Rundschreiben des Ministeriums an die Verwaltungen im Sommer 2018.

Stadt Ludwigshafen will sich nicht zum Fall äußern

Wie gehts jetzt weiter mit dem 16 Jahre alten Sohn der Familie, der noch in Ludwisghafen ist und vor der Abschiebung seiner Familie eine 9. Klasse einer Ludwigshafener Realschule plus besuchte? Der Jugendliche hatte auch einen Ausbildungsplatz ab September in Aussicht.

Die Stadt Ludwigshafen teilt uns auf Anfrage mit: "Der 16-jährige Junge befindet sich in Obhut des Jugendamtes. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Minderjährigen bitten wir um Verständnis, dass darüber hinaus keine weiteren Aussagen getroffen werden können."

Unterschiedliche Meinungen bei den Stadtratsfraktionen in Ludwigshafen

Was fordern die Parteien im Stadtrat? Die Fraktion der Linken hat eine Duldung für den 16-Jährigen gefordert. "Aus humanitären Gründen sollte die Stadt darauf hinwirken, von einer Abschiebung abzusehen und dem Jungen Gelegenheit einräumen, seinen Schulabschluss und seine Lehre zu absolvieren."

Dem pflichtet auch die CDU im Stadtrat bei: "In diesem Fall sollte man die humanitären Gründe berücksichtigen", sagt der Fraktionschef Dr. Peter Uebel. Man sollte rechtlich klären, "was möglich ist."



FDP will Abschiebung des Jugendlichen

So sehen das nicht alle: Die FDP fordert, den 16-Jährigen zügig nach Armenien abzuschieben: "Wir müssen den Bürgern zeigen, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist und wenn sich einer rechtswidrig hier aufhält, dann muss man dagegen Rechtsmittel einlegen und ihn abschieben", sagt der Fraktionsvorsitzende Dr. Thomas Schell dem SWR.

Kritik an der Abschiebung der Familie kommt von den Grünen im Stadtrat. "Selbstverständlich setzen wir uns dafür ein, dass Thar hier bleiben kann. Der Junge hat klar bewiesen, dass er hier gut integriert ist und dass er über gute Kontakte verfügt", teilt der Fraktionsvorsitzende Hans-Uwe Daumann mit. "Wir kritisieren seit langer Zeit, dass die Stadt Ludwigshafen humanitäre Spielräume nicht nutzt und auch dann Abschiebungen vollzieht, wenn das nicht geboten und wohl auch nicht notwendig ist. Schutzbedürftigkeit gilt in besonderem Maße für Kinder und Jugendliche."

Grüne wollen Bleibemöglichkeit für Thar

Der Fraktionsvorsitzende der Partei Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten wollen, dass sich die Stadtverwaltung rund um Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dafür einsetzt, dass der Jugendliche erst einmal bleiben kann: "Man sollte Thar ein Bleiberecht einräumen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen", sagt Raik Dreher, "damit er Schule und Ausbildung abschließen kann."

SPD: Gericht muss entscheiden

Die Fraktion der amtierenden Oberbürgermeisterin hält sich eher bedeckt. Fraktionschef David Guthier (SPD) teilte mit: "Wir sehen menschlich gute Gründe für einen Verbleib von Thar in Deutschland. Hierfür bräuchte es aber auf Bundesebene humanere Asylgesetze." Rechtlich gesehen liege ein rechtskräftiger Abschiebebescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gegen die komplette Familie vor. Für die Klärung des Falls sei jetzt das Verwaltungsgericht Neustadt zuständig. "Ich sehe es nicht als Aufgabe der Politik, der Judikative in laufenden Rechtsverfahren in irgendeiner Weise reinzureden und habe großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Freie Wähler und AfD haben auf die SWR-Anfrage nicht geantwortet.

Flüchtlingsrat will mehr Chancen für Kinder und Jugendliche

Der Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz sieht wenig Chancen für die Familie, nach Deutschland zurückzukehren, sollte das Verwaltungsgericht Neustadt entscheiden, dass die Abschiebung rechtmäßig gewesen ist. Allerdings sollte man Kindern grundsätzlich die Chance geben, ihre Abschluss zu machen, wenn der so greifbar wie im Fall des Jugendlichen Thars sei. "Wir als Flüchtlingsrat fordern schon lange, dass vor der Durchführung einer Abschiebung von Familien wenigstens das Ende des Schuljahres abgewartet werden soll."