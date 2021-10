Was Sie über die Bundestagswahl noch nicht wussten

Die Wahl ist vorbei. Im Bundestag werden künftig zwölf Abgeordnete aus der Vorder- und Südpfalz sitzen. Noch ist unklar, wie die neue Bundesregierung aussehen wird.

Die SPD konnte zwei der drei Wahlkreise in der Vorder- und Südpfalz bei der Bundestagswahl zurückgewinnen: Christian Schreider siegte deutlich im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal und Thomas Hitschler holte knapp den Wahlkreis Südpfalz - nach Jahren der CDU-Dominanz. Johannes Steiniger von der CDU siegte knapp im Wahlkreis Neustadt/Speyer und behält dadurch sein Direktmandat.

Neun Kandidaten über die Landesliste

Die restlichen neun künftigen Abgeordneten schaffen den Sprung ins Parlament über die Landeslisten. So wird im Wahlkreis Neustadt/Speyer Isabel Mackensen-Geis von der SPD vertreten sein. Für die Südpfalz wird CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart wieder nach Berlin gehen. Ebenfalls über die Landesliste schafften es Tobias Lindner, Armin Grau und Misbah Kahn von den Grünen in den Bundestag, außerdem Volker Wissing und Mario Brandenburg von der FDP sowie Nicole Höchst und Bernd Schattner von der AfD.

Welche Koalition wird es geben

Der knappe Sieger vom Wahlkreis Südpfalz, Thomas Hitschler (SPD) favorisiert eindeutig eine Ampelkoalition.

CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hatte schon unmittelbar nach der Wahlschlappe seiner Partei angekündigt, dass er regieren will. CDU-Abgeordneter Thomas Gebhart ist da deutlich bescheidener.

Welche Parteien wurden in der Vorder- und Südpfalz gewählt?

Bei den Zweitstimmen war die SPD in allen drei Wahlkreisen in der Vorder- und Südpfalz der Favorit. Besonders gut schnitten die Sozialdemokraten dabei in Münchweiler am Klingbach in der Verbandsgemeinde Annweiler ab, dort holten sie über 43 Prozent. Die CDU schnitt in Flemlingen in der Verbandsgemeinde Edenkoben mit knapp 44 Prozent am besten ab.

Die Grünen erzielten ihre besten Ergebnisse in Landau und Speyer. Dort wurde die Partei in der Kernstadt-Süd sogar stärkste Kraft. Die AfD siegte in Hanhofen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit knapp 25 Prozent. In Mertesheim in der Verbandsgemeinde Leiningerland führt sie gleichauf mit der SPD. Die FDP bekam mit knapp 26 Prozent in Niederhorbach in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern den meisten Zuspruch.