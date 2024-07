Technischer Defekt wohl für Großbrand in Herxheim verantwortlich

Ein Großbrand in einer Kräuterfabrik in Herxheim-Hayna richtete einen Millionenschaden an. Nun gehen Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Für die Ernte der 15 Landwirte wurde eine Lösung gefunden.

Knapp drei Tage nach dem Feuer gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Betroffen war einem vorläufigen Untersuchungsergebnis zufolge die automatische Trocknungsanlage für Küchenkräuter in einer Werkshalle, wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Insgesamt hatte das Feuer am Montag nach Schätzungen der Polizei einen Schaden im unteren siebenstelligen Bereich angerichtet. Verletzt worden war bei dem Großbrand in Herxheim-Hayna niemand.

Die für das Feuer verantwortliche Trocknungsanlage brannte nach Angaben der Feuerwehr komplett aus. Die Firma gab bekannt, so schnell wie möglich die vom Feuer beschädigten Geräte erneuern zu wollen. Das Ziel: Im März sollen wieder Kräuter getrocknet werden können. Der Brandort in Herxheim-Hayna sei mittlerweile von Polizei und Staatsanwaltschaft wieder freigegeben.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Dienstag einen Brand in einer Kräuterfabrik in Herxheim-Hayna löschen SWR SWR / Hanna

Ernte soll an anderen Standorten weiterverarbeitet werden

Die Ernte soll an andere Standorte des Unternehmens gefahren und dort weiterverarbeitet werden. Noch am Donnerstagabend sollen die ersten Lastwagen in der Südpfalz mit leicht verderblicher Ware an Bord starten. Auf der ersten Tour wird Petersilie geladen. Die wird nach Angaben von Firmenchef Michael Lettenbichler dann in das andere Trocknungswerk der Firma transportiert: nämlich ins Wendland nach Niedersachsen. Das sei zwar eine weite Fahrtstrecke und nicht lukrativ. Aber man mache das trotzdem, um die Lebensmittel zu retten. Außerdem haben dann die Landwirte nicht umsonst produziert und letztlich können auch die Kunden weiter mit getrockneten Kräutern beliefert werden.