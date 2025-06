per Mail teilen

Am 7. Juni ist Tag der Organspende. In Rheinland-Pfalz warten im Moment 375 Menschen auf ein Spenderorgan. Sandra Hügelschäfer aus Kleinkarlbach (Kreis Bad Dürkheim) hatte großes Glück: Sie bekam eine neue Leber. Wie lebt sie damit?

Sandra Hügelschäfer steht vor der grünen Tafel in einem Klassenzimmer in Bad Dürkheim und hat Tränen in den Augen. Vor ihr sitzen rund 50 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule. "Ich freue mich jeden Tag, dass ich heute noch leben darf", sagt sie sichtlich bewegt. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich dieses Organ gespendet bekommen habe." Die Jugendlichen applaudieren.

Sandra Hügelschäfer ist 45 Jahre alt und kommt aus Kleinkarlbach (Kreis Bad Dürkheim). Sie hat vor vier Jahren eine Leber transplantiert bekommen. Jetzt setzt sie sich dafür ein, dass mehr Menschen Organe spenden, unter anderem bei sogenannten Schultouren der Initiative Organspende Rheinland-Pfalz. Denn: Es warten immer noch über 8100 Deutsche auf ein Organ.

Organspende in Zahlen Stand Mai 2025 warten in Rheinland-Pfalz derzeit circa 375 Menschen auf ein Spenderorgan.

In der ersten Jahreshälfte 2025 wurden 49 Organe gespendet. 2024 wurden in in Rheinland-Pfalz 122 Organe gespendet - von 35 Spenderinnen und Spendern. Bundesweit stehen aktuell 8.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die meisten von ihnen warten auf eine Spenderniere. Quelle: Deutsche Stiftung Organspende

Akutes Leberversagen aus dem Nichts

Vor vier Jahren, im Oktober 2021, wurde Hügelschäfer krank. Anfänglich hatte sie nur Halsschmerzen und war erschöpft. Sie vermutete Corona. Aber die Schmerzen wurden schlimmer, sie kam ins Krankenhaus. Dort stellten Ärzte fest: 80 Prozent der Leber sind zerstört.

Nach einigen Untersuchungen stellten die Ärzte fest, warum: Auslöser für das Leberversagen waren Medikamente. Wie genau das kam, können ihr die Ärzte bis heute nicht sagen. "Ich war gesund, habe immer Sport gemacht. Mir ging es immer gut", sagt die 45-Jährige.

Organspende-Tour: Sandra Hügelschäfer ist Organspende-Empfängerin

Es geht um Leben und Tod

Sandra Hügelschäfer wurde innerhalb weniger Tage zum "high urgent case". "Wenn wir keine neue Leber finden, dann sterben Sie", sagt ihr ein Arzt ganz klar. Aber sie hatte Glück: Mit 41 Jahren bekommt sie eine neue Leber und kann weiterleben.

Wie funktioniert die postmortale Organspende? Um Organe zu spenden, muss ein Mensch hirntot sein und sich noch zu Lebzeiten aktiv für die Organspende ausgesprochen haben. Das funktioniert über den Organspendeausweis oder in dem man sich im Organspende-Register einträgt. Wenn ein Mensch seine Entscheidung nicht dokumentiert hat, werden in Deutschland die Angehörigen gefragt. Dieses Verfahren nennt sich Entscheidungslösung. Wenn eine Einwilligung zur Organspende vorliegt, werden die Organe durch künstliche Beatmung aufrechterhalten. Die Vermittlungsstelle "Eurotransplant" verteilt die Organe an passende Empfänger in acht europäischen Ländern, darunter Deutschland, die Niederlange und Österreich. Zwischen der Organentnahme und der Transplantation liegen nur wenige Stunden. Beim Herz zum Beispiel dürfen es maximal vier Stunden sein, Nieren können bis zu 24 Stunden ohne Sauerstoff "überleben", erklärt Kurt Rumpel von der Deutschen Stiftung Organspende.

Aufklärung über Organspende an Schulen

Sandra Hügelschäfer ist gelernte Erzieherin. Seit ihrer Transplantation kann sie den Beruf allerdings nicht mehr ausüben. Auch nach vier Jahren mit der neuen Leber müsse sie sich noch erholen, erklärt sie.

Dafür widmet sie ihre Zeit jetzt der Aufklärungsarbeit. Sie macht mit bei der Sommertour der Initiative Organspende Rheinland-Pfalz, die Schülerinnen und Schüler aufklären und sensibilisieren will. Insgesamt acht Schulen in der Vorder- und Südpfalz nehmen in diesem Jahr teil.

Besuch bei Schule in Bad Dürkheim

An der Berufsbildenden Schule in Bad Dürkheim erzählt Hügelschäfer zum ersten Mal vor Schülerinnen und Schülern ihre Geschichte. Die sind bewegt und beeindruckt. "Ich fand es toll und ich werde später mit meinen Eltern darüber sprechen", sagt die 18-jährige Marwa Marrawi. Ihr Mitschüler Jordan Karakasher sagt, er habe viel mehr gelernt als im Unterricht.

Schülerin Marwa Marrawi

45 Prozent der Deutschen haben einen Organspendeausweis

In Deutschland stehen 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einer Organspende positiv gegenüber, allerdings haben viel weniger Menschen einen Organspendeausweis, erklärt Ulrich Rüther von der Initiative Organspende Rheinland-Pfalz. Zum Vergleich: In Spanien haben fast viermal so viele Menschen einen Organspendeausweis.

Weil gerade junge Menschen offen für das Thema seien, wende sich die Initiative Organspende gezielt an Schulen, sagt Ulrich Rüther.

Ulrich Rüther von der Initiative Organspende Rheinland-Pfalz

Ein zweites Leben durch die Organspende

Für Hügelschäfer ist es erstmal wichtig, dass sich Menschen entscheiden. Denn die eigene Entscheidung könne eine zusätzliche Last bei Angehörigen einmal abnehmen, sagt sie.

Dass sich eine Person für die Organspende entschieden hat, ist auch der Grund, weshalb Sandra Hügelschäfer noch lebt. "Immer wenn ich unterwegs bin, zünde ich eine Kerze für meinen Organspender oder meine Organspenderin an", erzählt sie mit Tränen in den Augen.

Am 11. November 2021 hat Hügelschäfer ihre neue Leber transplantiert bekommen. Ihr zweiter Geburtstag, wie sie sagt. Ein Tattoo auf dem linken Unterarm erinnert sie immer daran.

Sandra Hügelschäfer hat sich ihren zweiten Geburtstag auf den Unterarm tätowieren lassen

Der Weg zu den World Transplant Games

Ihr nächstes Ziel ist im August Dresden, als Teilnehmerin an den World Transplant Games. In den Disziplinen Rückenschwimmen, Tischtennis und Ballweitwurf will sich Sandra Hügelschäfer beweisen.

Tischtennis mit neuer Leber: Sandra Hügelschäfer trainiert für die World Transplant Games

Die World Transplant Games sind ein Wettbewerb, bei denen Transplantierte, Lebenspender und Spenderfamilien zusammenkommen und Sport machen. Hügelschäfer freut sich darauf: Die Vorbereitung gebe ihr Kraft. Und sie freue sich andere Menschen kennenzulernen, die eine ähnliche Geschichte teilen.