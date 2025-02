Widerstand gegen 2D-Seismik für Geothermie-Projekt von BASF und Vulcan Energy

Beim geplanten Geothermie-Projekt von BASF und Vulcan Energy in der Vorderpfalz gibt es erste Probleme. Am 17. Februar war mit der Suche nach heißem Tiefenwasser begonnen worden.

Große, sogenannte Vibro-Trucks fahren jetzt durch die Vorderpfalz und vermessen den Untergrund. Bei der Gemeinde Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim war dann aber am Dienstagmittag erst einmal Schluss: Ortsbürgermeisterin Silke Hoos (Wählergruppe Meckenheim) verbot den Rüttelfahrzeugen im Ort zu messen.

Ein Vibro-Truck fährt auf einem Feldweg entlang von Weinreben in Meckenheim. Silke Hoos, Bürgermeisterin von Meckenheim, fotografierte das heranfahrende Messfahrzeug. Silke Hoos

Bürgermeisterin stellt sich Vibro-Trucks für Geothermie-Projekt in den Weg

Die Rüttler waren am Dienstagmittag bereits über die Gemarkungsgrenze hinausgefahren, berichtet die Bürgermeisterin. Dann habe sie sich in Begleitung von Zeugen den Trucks in den Weg gestellt. Bürger von Meckenheim hätten Angst vor Gebäudeschäden durch das Rütteln: denn bei der "2D-Seismik" werden im Erdreich Vibrationen ausgelöst, so Silke Hoos. Entlang der Meckenheimer Hauptstraße gebe es viele alte Häuser. Wegen möglicher Schäden habe die Ortsgemeinde den Gestattungsvertrag für die seismischen Messungen nicht unterzeichnet. Meckenheim ist nach SWR-Informationen die erste Kommune, die im aktuellen Projekt von BASF und Vulcan Energy, die Messungen nicht erlaubt. Nach der Zurückweisung mussten die Trucks bei Meckenheim ohne Messungen wieder umkehren.

Silke Hoos: Vulcan Energy lehnte Alternativ-Route ab

Die Gemeinde habe Vulcan Energy vorab vorgeschlagen, Meckenheim zu umfahren. „Vulcan ging nicht darauf ein und beharrte auf der ursprünglichen Trasse 1 “, so Silke Hoos. Sie wolle das Unternehmen nun auffordern, die zuvor ausgelegten Messinstrumente in Meckenheim wieder einzusammeln.

Erste Datenlücke im Geothermie-Großprojekt

Eine Sprecherin von Vulcan Energy bestätigte, dass es im Bereich Meckenheim nun eine Datenlücke im geplanten Geothermie-Projekt gebe. BASF und Vulcan Energy wollen in der Umgebung von Ludwigshafen heißes Tiefenwasser finden und daraus Energie und Lithium gewinnen. Laut Vulcan Energy sind voraussichtlich ab 6. März erste Messungen im Stadtgebiet von Ludwigshafen geplant.