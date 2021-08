Die Polizei sucht nach mehreren Einbrüchen in der Südpfalz in der Nacht zu Montag nach Zeugen. In Weyher durchsuchten unbekannte Täter die Räume eines Hotels und entwendeten Bargeld. In einer Winzerstube in Weyher blieb es in derselben Nacht beim Einbruchsversuch. Die Täter scheiterten offenbar daran, eine Terrassentür aufzuhebeln. In Rhodt gelangten Unbekannte durch ein Fenster in eine Waldgaststätte. Sie durchsuchten das Lokal, zogen aber ohne Beute wieder ab.