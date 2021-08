Unbekannte Täter haben Dienstagabend ein Wettbüro in Edenkoben überfallen. Laut Polizei bedrohten sie eine Angestellte mit einem Messer, erbeuteten knapp über 1.000 Euro und steckten das Geld in eine karierte Einkaufstasche. Der Überfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Staatsstraße in Edenkoben. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.