Ludwigshafen: Wer will heute noch Koch werden?

Die Gastronomie ist seit Corona in einer tiefen Krise. Während Corona sind laut dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rund ein Viertel der Köche und Service-Kräfte in andere Berufe gewechselt. Etwa die Hälfte dieser rund 40.000 Abwanderer ist zwar wieder zurück, doch die Lücke bleibt. Auch die Zahl der Auszubildenden ist noch zu gering. Waren es früher 4.500 in Rheinland-Pfalz, sind es heute etwas mehr als die Hälfte. Sebastian Barth hat bei einem Kochwettbewerb unter Auszubildenden in Ludwigshafen junge Köche getroffen und sie gefragt, wie sie ihre Zukunft sehen.