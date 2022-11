Wer bezahlt den Strom für die Kamera am Grab von Helmut Kohl?

Es ist längst ein Politikum: das Kohl-Grab in Speyer. Die Stadt will, dass die Kamera über dem Grab verschwindet und hat Kohls Witwe sogar ein Ultimatum gesetzt. Aber: Woher kommt eigentlich der Strom?

Die Antwort bringt ein Spaziergang, von Kohls Grab aus links um die Ecke die Straße entlang zur Friedenskirche St. Bernhard: Die Kamera hängt an einem Baum auf dem Friedhof hinter der Kirche. Von dort aus führt – zumindest scheint es so von außen – ein schwarzes Kabel über das Dach der Kirche in eines der Nebengebäude.

Das Stromkabel führt vom Baum über das Dach der Kirche... SWR

...ins Pfarrhaus der Katholischen Kirche St. Bernhard. SWR

Und tatsächlich: Das Bistum bestätigt auf Anfrage, dass der Strom für die Kamera am Grab des Altkanzlers aus dem Pfarrhaus neben der Friedenskirche bezogen wird. Genauer gesagt: Aus einer Wohnung, die bis zum Frühjahr 2021 von Patres der Spiritaner bewohnt worden sei. Nach deren Auszug hat das Bistum nach eigenen Angaben einer Verlängerung der Nutzung des Stromanschlusses zugestimmt, bis die Wohnung wieder anderweitig genutzt wird.

Jahrelanger Streit ums Grab von Helmut Kohl

Mehr als fünf Jahre ist es nun her, dass Helmut Kohl in Speyer beerdigt worden ist. Die Diskussionen um das Grab sind nie verstummt, im Gegenteil: Die Stadt Speyer hat Maike Kohl-Richter inzwischen ein Ultimatum gestellt, sie möge den Zaun um das Grab entfernen und die umstrittene Videoüberwachung einstellen. Diese Maßnahmen seien von der Kohl-Witwe einst gewünscht worden, um Vandalismus am Grab zu verhindern. Es habe aber nie einen Vorfall gegeben, der diese Vorsichtsmaßnahmen gerechtfertigt hätte, argumentiert die Stadt. Wie viel Zeit sie der Witwe gegeben hat, will die Verwaltung nicht sagen: Man sei ja nach wie vor an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Dennoch schließt die Stadt ausdrücklich nicht aus, dass sie irgendwann die Geduld verliert und selbst aktiv wird.

Das Grab von Helmut Kohl in Speyer im Januar 2022. SWR

Kann das Bistum sich aus dem Streit noch raushalten?

Das Bistum hatte in all den Jahren stets betont, nicht zuständig zu sein: Man habe seinerzeit den Wunsch des Altkanzlers nach einem Begräbnis in Speyer respektiert und daher für einen Teil des Kapitelfriedhofs die Nutzungsrechte an die Stadt Speyer übertragen. Kurz gesagt: Das ist Angelegenheit der Stadt.

So einfach ist die Sache aber dann doch nicht: Auch wenn Kohls Grab durch den Zaun deutlich sichtbar vom Friedhof des Domkapitels abgetrennt ist, gibt es noch eine letzte Verbindung: das Kabel im Baum. Und das Bistum hätte es nun vermutlich in der Hand, einfach den Stecker zu ziehen, und damit zumindest einen der Wünsche, den die Stadt nun schon mehrfach geäußert hat, in die Tat umzusetzen.

Auf SWR-Anfrage antwortet das Bistum, bislang gebe es wohl nur eine lose Vereinbarung mit Maike Kohl-Richter, keinen rechtlich bindenden Vertrag. Sollte die Stadt auf das Bistum zukommen und den Wunsch äußern, dass das Kabel gekappt würde, wäre das natürlich eine neue Situation. Bislang sei die Stadt aber nicht an das Bistum herangetreten. Die Stadt Speyer hält nach eigener Aussage fürs Erste an der einmal gefassten Strategie fest und hofft auf den Dialog mit Maike Kohl-Richter.