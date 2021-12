Corona-Kontrolltag: Deutlich weniger Verstöße in der Pfalz

Nach dem gestrigen landesweiten Corona-Kontrolltag zieht die Polizei in der Vorder- und Südpfalz eine positive Bilanz: Die Menschen würden Corona offenbar wieder ernster nehmen.

Polizeikontrolle am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße. SWR

Insgesamt wurden laut Polizei gestern 840 Personen in der Vorder- und Südpfalz kontrolliert. Die Beamten waren auf der Straße unterwegs, aber auch in Bussen und Bahnen. Insgesamt hat die Polizei 77 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung gezählt. Meistens sei es dabei um die Maskenpflicht gegangen. In 23 Fällen sei zudem in Gaststätten die 2G-Plus-Regelung nicht eingehalten worden. Darüber hinaus konnten die Beamten auch zwei gefälschte Impfpässe sicherstellen.

Polizei macht Gaststätte dicht

In Ludwigshafen-Mitte wurde im Zuge der Kontrollen wegen diverser Verstöße eine Gaststätte versiegelt: Keiner der zehn Gäste hätte die erforderlichen Nachweise für die 2G-Plus-Regel vorweisen können. Der Wirt war nicht in der Lage, den Einsatzkräften eine gaststättenrechtliche Erlaubnis vorzulegen. Und: Der im Innenraum angebrachte Kohlenstoffmonoxid-Melder zeigte einen zu hohen Wert. Die Polizei reagierte umgehend: Das komplette Lokal wurde geräumt.

Letztes Mal deutlich mehr Verstöße

Beim letzten Corona-Kontrolltag Anfang Dezember waren bei rund 2.000 kontrollierten Personen mehr als 700 Verstöße festgestellt worden. Als Erklärung für den deutlichen Rückgang vermutet die Polizei, dass die Menschen die Corona-Situation wieder ernster nehmen würden.