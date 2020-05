Der Flugplatz Speyer verzeichnet nach Angaben der Geschäftsführung in der Corona-Krise bisher weniger Einbußen als viele andere deutsche Flugplätze. Unterdessen normalisiere sich der Flugbetrieb langsam wieder. Wegen der Corona-Krise gab es nach Angaben der Geschäftsführung im April auf dem Flugplatz Speyer 1000 Flugbewegungen. Das seien 500 weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Es habe vor allem weniger gewerbliche Flüge gegeben. Das treffe den Flugplatz jedoch nicht existenziell, so Geschäftsführer Roland Kern. Die Betreiber kämen weiterhin ihrer Verkehrspflicht nach: zum Beispiel für Flüge von Rettungshubschraubern, für Krankentransporte oder die Bundespolizei. Nach den Corona-Einschränkungen konnten die Öffnungszeiten am Flugplatz Speyer wieder verlängert werden. So sind Starts und Landungen wochentags wieder zwischen 6 und 18 Uhr möglich.