In der Pfalz werden 70 Prozent weniger Coronatests gemacht

Die Zahl der Corona-Tests ist nach Angaben der Testzentren in der Pfalz um bis zu 70 Prozent eingebrochen. Denn seit dem 11. Oktober sind die Tests kostenpflichtig.

Dass sich weniger Menschen testen lassen, erklären sich die meisten Betreiber von Testzentren mit den Kosten von bis zu 20 Euro pro Schnelltest. Die Kosten sind von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich. Simon Lichterlein vom Testzentrum Landau vermutet aber auch einen grundsätzlichen Testrückgang, weil immer mehr Menschen geimpft sind.

Wofür die Leute weiterhin Corona-Schnelltests brauchen

Das Testzentrum des DRK in Neustadt an der Weinstraße sagte dem SWR, dass sich die meisten Menschen aktuell für Urlaube, Frisör- oder Restaurantbesuche testen lassen würden.

Ähnlich ist es im Testzentrum Landau, der dort verantwortliche DLRG-Vorsitzende Simon Lichterlein: "Die Leute, die einen PCR-Test durchführen lassen, haben entweder einen medizinischen Grund, also Symptome, oder brauchen ihn für eine Reise." Bis vor einer Woche noch hätten sie ca. 60 bis 70 Tests am Tag gemacht, jetzt seien es maximal 30 am Tag. Für Schnelltests kämen vor allem weiterhin Leute vorbei, die bisher noch kein Impfangebot erhalten konnten.

"Wir sind nur noch hier, weil wir Menschen, die sich nicht impfen lassen können, eine Anlaufstelle geben wollen."

Wenige kostenlose Coronatest-Ausnahmen

Seit gut einer Woche müssen Bürger die Corona-Schnelltests selbst bezahlen. Für Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sind die Tests aber weiterhin kostenlos. Davor hatte es in ganz Rheinland-Pfalz laut Lichterlein über 2.000 Corona-Testzentren gegeben, jetzt seien es nicht mal mehr 500.