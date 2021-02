per Mail teilen

Bislang haben nur sehr wenige Touristen eine Osterreise in die Pfalz geplant. Dies haben die Pfalztouristik in Neustadt und das Tourismusbüro für die Südliche Weinstraße auf SWR-Anfrage bestätigt. Es würden zwar viele Infobroschüren über die Pfalz bestellt. Konkrete Buchungen gäbe es aber nur wenige. Wer dennoch ein Hotelzimmer buche, wolle die Garantie haben, kostenlos stornieren zu dürfen, wenn das Beherbergungsverbot weiter bestehe, so die Pfalztouristik.