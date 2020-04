Wendemanöver in der Pfalz gerät außer Kontrolle

Das Wendemanöver einer Autofahrerin ist am Mittwoch in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) komplett außer Kontrolle geraten. Die Frau wollte in einer Gasse nur eine Baustelle umfahren und verursachte schließlich einen Schaden von 50.000 Euro.