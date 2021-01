per Mail teilen

In der Pfalz tobt ein Krieg ums Dubbe-Glas. Das Glas mit den charakteristischen Tupfen – daher uff pälzisch “Dubbe” - aus dem man so gut den Pfälzer Wein trinken kann. Der Grund für den Streit: Ein Geschäftsmann hat sich beim Deutschen Patentamt den Begriff „Dubbeglas“ gesichert. Und jetzt haben sich aufrechte Pfälzer erhoben und eine Online-Petition gestartet. Sie fordern, den Namen wieder in die Freiheit zu entlassen. Über den Streit spricht Michael Münkner mit SWR-Reporter Martin Gärtner. Der hat alle Beteiligten interviewt.

Kontakt zum Podcast-Team : meinestadt@swr.de