Rekordversuch bei Speyer Laufen mit Baumstamm - Lars Kegler will Weltrekord schaffen

Feuerwehrmann Lars Kegler aus Speyer will am Samstag einen Weltrekord knacken: Er will einen Halbmarathon unter 2:29:21 Stunden laufen – und zwar mit einem 22 Kilo Baumstamm auf den Schultern.