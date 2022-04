Weltpinguintag: Zoo ruft zum Schutz der Tiere auf

per Mail teilen

Anlässlich des internationalen Welttags der Pinguine am Montag hat der Landauer Zoo zum Schutz der besonders gefährdeten Humboldt-Pinguine aufgerufen. Den Tieren drohten weltweit Gefahren, teilte der Zoo mit. In Südamerika würden sich Pinguine in Fischernetzen verfangen und sterben, durch die Fischerei werde ihnen die Nahrungsgrundlage entzogen und auch der Klimawandel verschärfe die Situation der Tiere. Mit einem Infostand im Landauer Zoo wollen auch Tierschützer über die gefährdeten Pinguine aufklären und für eine Online-Petition werben.