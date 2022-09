Es ist mitten in der Nacht und ein Demenzkranker, seit 14 Jahren ist er in Rente, steht auf und sagt: Ich muss jetzt zur Arbeit. Eine Frau, die an Alzheimer leidet und ihr Leben lang sehr ordentlich war, legt die Schuhe immer und immer wieder in den Kühlschrank. Wie damit umgehen? „Der Kranke hat immer recht“, sagt Michael Schmieder. Der langjährige Pfleger hat das Buch „Dement, aber nicht vergessen“ geschrieben. Mit ihm sprechen wir im Vorfeld der Welt-Alzheimertages. mehr...