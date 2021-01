per Mail teilen

Die Stadt Landau kann im Stadtgebiet ein weiteres Corona-Impfzentrum für die Südpfalz einrichten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat das Gesundheitsministerium die Genehmigung erteilt.

Bislang gibt es nur ein Landesimpfzentrum für die ganze Südpfalz in Wörth. Viele vor allem über 80-jährige Senioren oder deren Angehörige hatten sich zuletzt beschwert, weil für Hochbetagte die Anreise aus der gesamten Region nicht mehr zumutbar sei.

Leichter erreichbare Anlaufstelle

Das geplante Landesimpfzentrum Landau soll Anlaufstelle werden für die Bürger von Landau und aus dem Landkreis Südliche Weinstraße mit Ausnahme von Maikammer. Die Bürger aus Maikammer sollen sich in Neustadt impfen lassen.

Standort am Messegelände

Das Landauer Impfzentrum soll in einer leerstehenden Halle im Gewerbepark am Messegelände untergebracht werden. Impftstart dort soll am 20. Februar sein. Bis dahin muss die Halle eingerichtet werden und das nötige Personal bereit stehen.