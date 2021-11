Das sind die Regeln auf den Weihnachtsmärkten in Landau und Speyer

In Landau und Speyer werden aktuell die Weihnachtsmärkte aufgebaut, in der kommenden Woche soll eröffnet werden. Beide Städten haben Montag noch einmal über die Sicherheitsmaßnahmen informiert und betont: Das kann sich schnell alles wieder ändern.

In Speyer geht alles gerade Schlag auf Schlag: Am Wochenende hing die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt, am Montag kamen die ersten Buden und mitten in der Fußgängerzone stand ein lebensgroßer Weihnachtsmann auf einem Anhänger, um auf das Dach einer Glühweinhütte gehievt zu werden.

Erste Buden in Speyer stehen schon SWR

Mittendrin: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), die erläuterte, wie das Ganze vonstattengehen soll, in Anbetracht steigender Corona-Zahlen: "Es wird Maskenpflicht gelten, wo Abstand nicht möglich ist und die 3G-Regel an den Verzehr – und Verweilstationen". Seiler betont mehrfach, dass die Stadt die Regeln jederzeit verschärfen könne, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, und was Land und Bund in den kommenden Tagen entscheiden. Wenn es an mehreren Tagen hoffnungslos überfüllt ist, könne man beispielsweise über ein Alkoholverbot nachdenken.

Besser, die Leute feiern hier als daheim

Natürlich bewege man sich in einem Spannungsfeld, wenn man in einer solchen Situation einen Weihnachtsmarkt veranstaltet, so Seiler. Ein mulmiges Gefühl habe sie aber eher bei der Vorstellung, dass die Leute zuhause oder in geschlossenen Räumen feiern, statt auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Stadt die Situation kontrollieren könne. "Wir sind im Freien und wir können die Regeln jederzeit verschärfen."

Bekommt Landau den "schönsten Weihnachtsmarkt ever"?

In normalen Jahren findet der Thomas-Nast-Nikolausmarkt auf dem Landauer Rathausplatz statt: Hütten im Quadrat angeordnet, die Leute dicht an dicht gedrängt – das ist Teil seines Charmes. In diesem Jahr wird er sich über die ganze Stadt verteilen, an einem Ende der Obertorplatz mit einem Riesenrad, am anderen Ende der Untertorplatz mit einer Eislaufbahn. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sieht gar die Chance auf den "schönsten Weihnachtsmarkt ever."

Wenig Corona-Regeln in Landau

Das Corona-Regelwerk ist bislang überschaubar: In einem eigens angemieteten Ladengeschäft für die Kunsthandwerker soll 3G gelten. Das war's bislang. Aber auch Hirsch betont: "Wir beobachten sehr genau die Infektionslage und sind mit dem Land sowie anderen Städten in Kontakt." Die Stadt sei jederzeit in der Lage zu reagieren. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, zeitnah die Maskenpflicht auf dem Markt einzuführen. Wenn die Leute vernünftig bleiben, kann man auch in so einer Zeit einen Nikolausmarkt veranstalten, so Hirsch: Und wenn nicht, dann kann man ihn auch wieder beenden.

Wann starten die Weihnachtsmärkte in Speyer und Landau?

Der Weihnachtsmarkt in Speyer wird am kommenden Montag eröffnet, am Donnerstag darauf folgt dann der Thomas Nast Nikolausmarkt in Landau.