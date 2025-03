In Ludwigshafen bleiben heute alle städtischen Kitas dicht. Grund ist der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Auch in Speyer wird gestreikt. In Frankenthal, Landau und Speyer ist auch Klinikpersonal im Ausstand.

Wegen des Warnstreiks sei eine Betreuung der Kinder am Freitag nicht möglich, teilte die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Vortag mit. Eltern oder Erziehungsberechtigte müssten "die Betreuung ihrer Kinder anderweitig sicherstellen". Die Eltern seien informiert worden.

In Speyer sind fünf von zwölf Kitas betroffen

Auch in Speyer streiken am Freitag Erzieherinnen und Erzieher - allerdings nur in fünf von zwölf städtischen Kitas. Das ist nur der Auftakt - am Dienstag geht der Warnstreik weiter. In einigen Kitas würden die Betreuungszeiten verkürzt, teilte die Stadt Speyer mit . Zwei Kitas müssen ganz schließen. Die Stadt will eine Notbetreuung einrichten.

Auch Warnstreiks an Pfälzer Kliniken

Streiks gibt es am Freitag nicht nur in Kitas, sondern auch in den Kliniken in der Pfalz. Das Klinikum Ludwigshafen war bereits am Donnerstag das erste Krankenhaus, das von der Gewerkschaft ver.di bestreikt wurde. Am Freitag wollen dann auch Mitarbeiter an den Krankenhäusern in Frankenthal, Landau und Worms in den Ausstand treten. In Frankenthal ruft ver.di zudem zu einer Kundgebung auf.

Kaum Auswirkungen auf die Patienten?

Im Klinikum Ludwigshafen hat der Warnstreik wohl keine Auswirkungen auf die Patienten. Die Geschäftsführung des Krankenhauses teilte mit, man habe mit der ver.di-Streikleitung eine Vereinbarung mit dem Ziel geschlossen, dass der Patientenversorgung oberste Priorität eingeräumt wird und diese rund um die Uhr gewährleistet ist.

Gewerkschaft fordert mehr Urlaub und Geld

Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst gehen am 14. März in Potsdam weiter. Verhandelt wird für zahlreiche Berufsgruppen, unter anderem Erzieherinnen, Krankenpfleger, Busfahrer und Feuerwehrleute.

Am Donnerstag und Freitag plant die Gewerkschaft ver.di erneut Warnstreiks zwischen Ulm und Aalen: in Kliniken, Kitas und Behörden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Acht Prozent mehr Lohn gefordert

Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie drei Tage mehr Urlaub. Zuletzt hatten in diesem Tarifstreit Ende Februar Beschäftigte des Flughafens München zwei Tage gestreikt. 80 Prozent der geplanten Flüge fielen deshalb aus.